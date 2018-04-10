Тулеева выдвинули на пост спикера парламента Кузбасса

09:57 10 апреля 2018 0

Решение примут по результатам тайного голосования Фото: kemoblast.ru

Совет народных депутатов Кемеровской области выдвинул бывшего губернатора Амана Тулеева кандидатом на должность председателя регионального парламента. Об этом сообщает корреспондент «URA.RU» из зала заседания. «Мы предлагаем избрать на пост председателя Совета народных депутатов Тулеева Амана Гумировича. У нас одна кандидатура», — сказал руководитель фракции «Единая Россия» в Совете народных депутатов области Сергей Апарин.

Тулеев на внеочередной сессии не согласился с тем, что его команда не эффективна, о чем ранее говорил президент РФ Владимир Путин. По словам экс-губернатора, команда, которая осталась после него — это профессионалы, которых надо ценить и которым он многим обязан. Тулеев также исключил возможные распри между исполнительной и законодательной властью, если он возглавит Совет народных депутатов. «Это исключено. Лучше меня никто не знает, каково это быть губернатором, работать на благо родины. Мешать я не намерен», — заявил бывший глава региона.

Аман Тулеев уверен в том, что после его вступления в должность «польется грязь». «Будут говорить, что мне 73 года», — сказал он и добавил, что всегда защищал старшее поколение и что молодые и опытные «должны идти в одной упряжке», дабы избежать ошибок. «Рузвельт [работал] четыре срока подряд — президент на инвалидной коляске. Я смотрел фильм про Черчилля, 81 год его избирают премьер-министром, и он работает. Трампа тоже надо отправлять в отставку? Ему 72 года», — заявил Тулеев.

Экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев подал в отставку после трагедии к ТЦ «Зимняя вишня», в результате пожара в котором погибло 64 человека. Нового главу региона, как сообщала «Русская планета», выберут 9 сентября, пока что пост врио главы занимает вице-губернатор Сергей Цивилев. Тулеева выдвинули на пост спикера областного совета депутатов. Занимавший этот пост с 2016 года Алексей Спицын уже подал заявление о досрочном сложении полномочий, чтобы депутаты смогли проголосовать за Тулеева, писало «Федеральное агентство новостей».