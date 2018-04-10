{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,57
Динамика за 2 недели
Евро 71,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 апреля 2018
09 апреля 2018
09:57  10 апреля 2018 0

Тулеева выдвинули на пост спикера парламента Кузбасса

Тулеев Аман, тулеев аман
Решение примут по результатам тайного голосованияФото: kemoblast.ru

Совет народных депутатов Кемеровской области выдвинул бывшего губернатора Амана Тулеева кандидатом на должность председателя регионального парламента. Об этом сообщает корреспондент «URA.RU» из зала заседания. «Мы предлагаем избрать на пост председателя Совета народных депутатов Тулеева Амана Гумировича. У нас одна кандидатура», — сказал руководитель фракции «Единая Россия» в Совете народных депутатов области Сергей Апарин.

Тулеев на внеочередной сессии не согласился с тем, что его команда не эффективна, о чем ранее говорил президент РФ Владимир Путин. По словам экс-губернатора, команда, которая осталась после него — это профессионалы, которых надо ценить и которым он многим обязан. Тулеев также исключил возможные распри между исполнительной и законодательной властью, если он возглавит Совет народных депутатов. «Это исключено. Лучше меня никто не знает, каково это быть губернатором, работать на благо родины. Мешать я не намерен», — заявил бывший глава региона.

Аман Тулеев уверен в том, что после его вступления в должность «польется грязь». «Будут говорить, что мне 73 года», — сказал он и добавил, что всегда защищал старшее поколение и что молодые и опытные «должны идти в одной упряжке», дабы избежать ошибок. «Рузвельт [работал] четыре срока подряд — президент на инвалидной коляске. Я смотрел фильм про Черчилля, 81 год его избирают премьер-министром, и он работает. Трампа тоже надо отправлять в отставку? Ему 72 года», — заявил Тулеев.

Экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев подал в отставку после трагедии к ТЦ «Зимняя вишня», в результате пожара в котором погибло 64 человека. Нового главу региона, как сообщала «Русская планета», выберут 9 сентября, пока что пост врио главы занимает вице-губернатор Сергей Цивилев. Тулеева выдвинули на пост спикера областного совета депутатов. Занимавший этот пост с 2016 года Алексей Спицын уже подал заявление о досрочном сложении полномочий, чтобы депутаты смогли проголосовать за Тулеева, писало «Федеральное агентство новостей».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров