Пермские чиновники требуют два миллиона от застройщика развязки к новому аэропорту

Управление дорог и транспорта Пермского края подало иск к застройщику авторазвязки у нового терминала аэропорта. С бывшего подрядчика чиновники хотят взыскать неустойку в 1,85 млн рублей. Ответчик считает, что иск «формальный».
Для строительства развязки компания Мостоотряд №123 (филиал ЗАО «Уралмостострой») получила 411,2 млн рублей по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Однако чиновники обратили внимание на нарушение промежуточных сроков ремонта. «Мы направили подрядчику претензию об уплате пени, но компания платить отказалась, поэтому управление обратилось с иском в суд», — прокомментировали ситуацию в дорожном управлении.
Ответчики считают, что работать в соответствии с графиком им мешал плохо разработанный проект. «Там были многочисленные недоработки, — прокомментировал замначальника Мостоотряда-123 (филиал ЗАО „Уралмостострой“) Александр Соломатин. — Здесь имеется множество нюансов, которые будут представлены на обсуждение в судебных заседаниях. Заказчику о [проблемах] мы сообщали незамедлительно, но… для бюджетного учреждения предъявление такого иска по окончании работ строго обязательно. Таким образом, по нашему мнению, иск носит скорее формальный характер».