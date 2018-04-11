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11 апреля 2018
10 апреля 2018
08:07  11 апреля 2018 0

В Кремле новый пост Тулеева назвали «почетной ссылкой»

В Кремле высказались о заступлении Тулеева в должностьФото: Simple Wikipedia

В администрации президента новую должность спикера Совета народных депутатов Кемеровской области Амана Тулеева назвали «почетной ссылкой». Также в Кремле считают, что экс-губернатор Кузбасса не будет принимать никакого участия в управлении регионом. «Из этого исходит и Кремль, и сам Тулеев», — говорят источники РБК.

Высокопоставленный федеральный чиновник в разговоре с изданием подчеркнул, что и. о. губернатора Сергей Цивилев человек жесткий «уже имеет авторитет в регионе» и фактически руководит им. Он также уточнил, что когда на площади собрались люди, именно Цивилев вышел к ним и люди его услышали.

Тулеев объявил об уходе с губернаторского поста 1 апреля, после происшествия в торговом центре «Зимняя вишня». Однако источники сообщили, что его отставка готовилась задолго до трагедии. По их словам, Тулеев стал заложником обстоятельств, писало «Федеральное агентство новостей». Экс-главу региона избрали председателем областного совета народных депутатов 10 апреля. Его выбрали почти единогласно, напоминает «Национальная служба новостей».

Ранее Тулеев высказался о том, что после того, как он возглавит Совет народных депутатов области, на него «польется грязь», в том числе — из-за возраста. Сообщалось, что нового главу региона выберут 9 сентября, пока что пост врио губернатора занимает вице-губернатор Сергей Цивилев.

Ксения Томашова
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