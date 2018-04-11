В Копейске Челябинской области вечером 9 апреля избили 13-летнего мальчика. На него напала толпа подростков 14-17 лет, когда он вечером возвращался после занятий домой.
Обидчики повалили жертву на землю и начали избивать. «Они пинали его ногами по голове. У моего сына сотрясение мозга, ссадины, синяки, гематомы и кровоподтеки», — рассказала Telefakt.ru Анастасия, мать школьника. Она отметила, что семиклассник был знаком с некоторыми из обидчиков, ранее эта компания уже приходила к ребенку домой, когда родители отсутствовали. Мальчик не открывал им. По словам женщины, после произошедшего подростки снова пришли и начали пинать дверь, но их прогнали.
Факт избиения зарегистрировали в ОМВД по Копейску. Сейчас проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и личности участников конфликта.
Ранее «URA.RU» сообщало, что толпа девятиклассников жестоко избила ребенка-инвалида. Девушка засняла происходящее на телефон и никак не препятствовала избиению, иногда отпуская комментарии.