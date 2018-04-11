{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 64,06
Динамика за 2 недели
Евро 79,28
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 апреля 2018
10 апреля 2018
09 апреля 2018
Главные новости Челябинской области
14:09  11 апреля 2018 1

На Южном Урале толпа подростков жестоко избила школьника. «Пинали ногами по голове»

НАТО, пентагон, медик, врач, ебиноборства, боевые искусства, медик, доктор, стетоскоп, лечение, медицина, врач
У ребенка сотрясение мозга и ушибыФото: depositphotos.com © URA.RU

В Копейске Челябинской области вечером 9 апреля избили 13-летнего мальчика. На него напала толпа подростков 14-17 лет, когда он вечером возвращался после занятий домой.

Обидчики повалили жертву на землю и начали избивать. «Они пинали его ногами по голове. У моего сына сотрясение мозга, ссадины, синяки, гематомы и кровоподтеки», — рассказала Telefakt.ru Анастасия, мать школьника. Она отметила, что семиклассник был знаком с некоторыми из обидчиков, ранее эта компания уже приходила к ребенку домой, когда родители отсутствовали. Мальчик не открывал им. По словам женщины, после произошедшего подростки снова пришли и начали пинать дверь, но их прогнали.

Факт избиения зарегистрировали в ОМВД по Копейску. Сейчас проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и личности участников конфликта.

Ранее «URA.RU» сообщало, что толпа девятиклассников жестоко избила ребенка-инвалида. Девушка засняла происходящее на телефон и никак не препятствовала избиению, иногда отпуская комментарии.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров