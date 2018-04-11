16:32 11 апреля 2018 0

Поножовщина оказалась не первым ЧП в югорской школе Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Радужном (ХМАО) в школе, где старшеклассник напал на другого с ножом, в марте 2018 года уже был подобный инцидент. Тогда серьезно пострадал один школьник, но информация о ЧП скрывалась.

Об этом «URA.RU» на условиях анонимности рассказали родственники пострадавшего ребенка. По их словам, инцидент произошел на перемене — мальчика серьезно избили. «Был перелом, серьезно пострадал глаз. Минимум полгода нужно на реабилитацию. Ребенок чуть инвалидом не стал, но меры не приняли, судя по новой истории. Тот случай скрывали как могли, нас просили не писать заявление и жалобы», — поделилась с корреспондентом «URA.RU» тетя пострадавшего школьника. В региональном департаменте образования обещали прокомментировать эту информацию, но на момент публикации так и не ответили.

Как ранее сообщало «URA.RU», в одной из школ Радужного старшеклассник напал с ножом на другого подростка. Пострадавший госпитализирован, его жизнь вне опасности. Возбуждено уголовное дело, следователи также ведут доследственную проверку в отношении директора школы и работников охранного предприятия — им может грозить наказание за халатность.