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11 апреля 2018
10 апреля 2018
09 апреля 2018
16:32  11 апреля 2018 0

В югорской школе, где произошла поножовщина, уже был подобный случай. «Ребенок чуть инвалидом не стал, но меры не приняли»

Флаг Украины, борьба, кулак, прослушка , борьба, кулак, агрессия, ненависть, злость, удар, кулаки, оскал
Поножовщина оказалась не первым ЧП в югорской школеФото: depositphotos.com © URA.RU

В Радужном (ХМАО) в школе, где старшеклассник напал на другого с ножом, в марте 2018 года уже был подобный инцидент. Тогда серьезно пострадал один школьник, но информация о ЧП скрывалась.

Об этом «URA.RU» на условиях анонимности рассказали родственники пострадавшего ребенка. По их словам, инцидент произошел на перемене — мальчика серьезно избили. «Был перелом, серьезно пострадал глаз. Минимум полгода нужно на реабилитацию. Ребенок чуть инвалидом не стал, но меры не приняли, судя по новой истории. Тот случай скрывали как могли, нас просили не писать заявление и жалобы», — поделилась с корреспондентом «URA.RU» тетя пострадавшего школьника. В региональном департаменте образования обещали прокомментировать эту информацию, но на момент публикации так и не ответили.

Как ранее сообщало «URA.RU», в одной из школ Радужного старшеклассник напал с ножом на другого подростка. Пострадавший госпитализирован, его жизнь вне опасности. Возбуждено уголовное дело, следователи также ведут доследственную проверку в отношении директора школы и работников охранного предприятия — им может грозить наказание за халатность.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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