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Главные новости Челябинской области
21:42  11 апреля 2018 0

В Копейске возле школы толпа хулиганов «отрабатывала удары» на подростке. «Прыгали на голове»

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По словам отца пострадавшего мальчика, на его сына напали спортсменыФото: depositphotos.com © URA.RU

Полиция Копейска проводит проверку по факту драки возле местной школы. Несколько 15-летних хулиганов жестоко избили 13-летнего учащегося. Личности нападавших уже установлены.

«Когда приехал, сын уже был в синяках и крови, весь грязный. Мы тут же поехали снимать побои, сделали рентген головы. В медсправке говорится, что у сына многочисленные ссадины и ушибы мягких тканей головы, удушье, а также подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Эти парни были старше сына, предложили ему драться. Мой ребенок не спортсмен, в отличие от них. В итоге они отрабатывали на нем удары, прыгали на голове у него», — цитирует 74.ru отца пострадавшего мальчика.

Ребенок в настоящее время находится дома — врачи прописали ему постельный режим. Мальчик жалуется на боли в ухе и глазах. В полиции Копейска отмечают, что по данному заявлению в настоящее время проводится проверка. Личности нескольких хулиганов уже установлены, с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

Игорь Чукреев
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