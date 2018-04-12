Власти ХМАО заблокировали работу организации, которая опасна амбициями экс-силовиков

17:36 12 апреля 2018 1

После гибели Виктора Заболотского (на фото справа) «Боевое братство» в Югре практически перестало существовать Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Отказ правительства Югры согласовывать кандидата в председатели регионального «Боевого братства» привел к тому, что больше года организация не действует. Об этом «URA.RU» сообщили источники в организации ветеранов локальных войн.

И.о. руководителя «Боевого братства» ХМАО Олег Сержантов подтвердил агентству, что были уже три попытки выбрать нового председателя, однако ни одна из них успехом не увенчалась. Почему это произошло — временный лидер «афганцев» и «чеченцев» рассказывать не стал.

«Боевое братство» Югры лишилось руководителя в марте 2017 года, когда скончался бессменный руководитель организации, член Общественной палаты ХМАО Виктор Заболотский. В организации состоят ветераны локальных войн Чечни и Афганистана, среди них действующие и бывшие высокопоставленные сотрудники почти всех силовых структур, бизнесмены, топ-менеджеры нефтяных и газовых компаний, чиновники и депутаты.

Ранее «Братство» функционировало в роли своеобразного землячества, продвигая собственных людей на руководящие должности, однако после смерти Заболотского влияние ветеранов заметно упало. Это подтверждает депутат областной думы Алексей Аносов, претендовавший на пост главы «Боевого братства» в ХМАО. Парламентарий отметил, что в последнее время именно эта ветеранская организация практически полностью исчезла из публичного пространства. «Я не вижу никакой работы „Боевого братства“, не слышу даже, что планируются какие-то конференции и собрания, не говоря уже о других активных действиях», — отметил Аносов.

Получить комментарий в правительстве округа пока что не удалось, первый вице-губернатор Югры Алексей Шипилов не ответил на вопросы корреспондентов агентства. Примечательно, что сейчас в Сирии находится делегация югорских властей под руководством губернатора Натальи Комаровой — поездку курирует первый зампредседателя федерального «Боевого братства» Дмитрий Саблин.