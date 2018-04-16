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16 апреля 2018
Главные новости Москвы
16:05  16 апреля 2018 4

Дворкович назвал рост курса доллара до 64 рублей некритичным

Пресс-конференция посвященная предстоящему Красноярскому экономическому форуму-2018. Москва, дворкович аркадий
Вице-премьер не удивился падению рубляФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Доллары и евро «бьют» по рублю
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Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что курс доллара по 64 рубля некритичный и неудивительный. Колебания валют правительство прогнозировало, напомнил политик в интервью «России 24».

По словам заместителя председателя правительства России, такие показатели американской валюты были заложены в макроэкономический прогноз, бюджет страны рассчитан, как раз исходя из 64 рублей за доллар. «Повышение курса с 58—59 рублей до 62—64 рублей не представляет собой что-то критическое, что-то удивительное. Это все укладывается в целом в рамки прогноза», — цитирует Дворковича Life.ru.

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При этом Дворкович отметил, что резких скачков ждать не стоит и ситуация на рынке стабилизируется. «Приходят в равновесие спрос и предложение», — пояснил вице-премьер.

Обвал российской валюты начался в прошлый понедельник, 9 апреля. На следующий день, 10 апреля, курс евро превысил 77 рублей, доллар — 61 рубль, напоминает «Национальная служба новостей». Затем американская и европейская валюта еще раз обновили максимумы — 64 и 80 соответственно. Эксперты связали эту тенденцию с новыми санкциями, введенными США в отношении России 6 апреля, напоминает «Утро.ру».

Опрошенные «URA.RU» эксперты прогнозировали продолжение роста доллара и евро на доне девальвации рубля. «Взлет доллара и евро во многом обусловлен эмоциональной составляющей на фоне полнейшей неопределенности», — пояснял ранее нашему агентству главный экономист центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов.

Наталья Михалева
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