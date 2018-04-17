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17 апреля 2018
21:30  17 апреля 2018 0

Николай Дроздов заявил об уходе из «В мире животных». «Поздравляю с новым ведущим»

Рабочее совещание комитета Общественной палаты РФ. Москва, дроздов николай
Приемником Дроздова станет 15-летний Алексей ЛапинФото: Андрей Махонин © URA.RU

Легендарный телеведущий Николай Дроздов, который вел передачу «В мире животных» на протяжении 40 лет, заявил, что покидает программу. Права ведущего он передаст 15-летнему напарнику Алексею Лапину. По словам 80-летней телезвезды, детская программа — это не его формат.

«Я должен посмотреть эту передачу со стороны», — заявил Дроздов. Он отметил, что в настоящее время один из пяти эфиров телепередачи делает молодой Лапин. 80-летний ведущий указал, что его напарник — человек надежный, исполнительный, вдумчивый и работящий, передает RT. Отмечается, что Дроздов вместе с Лапиным ведет «В мире животных» с апреля 2016 года на детском телеканале «Карусель».

«Так что поздравляю вас с новым ведущим», — подчеркнул Дроздов. Он также отметил, что считает своим долгом перед основателем программы Александром Згуриди сохранить передачу.

Иван Шестак
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