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17 апреля 2018
21:47  17 апреля 2018 8

Москвичи стали жить на пять лет дольше других россиян

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Собянин констатировал успех реформы здравоохраненияФото: Владимир Андреев © URA.RU

Средняя продолжительность жизни в Москве за четыре последних года выросла и составляет почти 78 лет. Это на пять лет больше, чем в среднем «вытягивают» жители остальной России.

Об успехе столичных властей рассказал мэр Сергей Собянин, выступая перед главврачами московских больниц и поликлиник. На ней обсуждались перспективы дальнейшей модернизации здравоохранения мегаполиса, которая стартовала в 2011 году, сообщает RT. При этом в целом по стране, по данным Росстата, по итогам 2017 года россияне не дотягивают до 73 лет.

Одним из этапов реформы столичной системы здравоохранения стало сокращение медицинского персонала, сообщало РАПСИ. При этом сокращаемые врачи получали компенсации по полмиллиона рублей, средний медперсонал по 300 тыс. рублей, а младший — по 200 тысяч. Спустя несколько лет Сергей Собянин призвал подумать над тем, как повысить эффективность работы оставшихся муниципальных медиков.

Владимир Васин
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