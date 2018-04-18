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18 апреля 2018
17 апреля 2018
08:50  18 апреля 2018 0

На Avito предлагают обойти блокировку Telegram всего за сто рублей

Приложение Telegram. Екатеринбуг, мессенджер, telegram, приложение
Мессенджер «за умеренную плату» снова заработаетФото: Анна Майорова © URA.RU

На сайтах объявлений в интернете появились предложения по настройке обхода блокировок Telegram, к которому закрыл доступ Роскомнадзор. Реанимировать мессенджер «специалисты» предлагают за деньги.

Авторы объявлений на Avito предлагают настроить всем желающим VPN-сервисы на гаджетах и компьютерах. За это они берут «умеренную плату» в размере от 100 до 1000 рублей. В перечне услуг значатся: настройка бесплатных и платных прокси-серверов, а также настройка VPN и установка самого Telegram. Причем некоторые «умельцы» предлагают такие услуги удаленно.

Статья по теме
«Война Роскомнадзора с Telegram может длиться годами»

Несмотря на блокировку Роскомнадзором мессенджера Telegram, программа по-прежнему стабильно работает. При этом на сервер ведомства были совершены DDoS-атаки, уточняет телеканал 360.

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram из-за отказа мессенджера передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. 16 апреля началась процедура блокировки. Решение о блокировке Telegram на территории России было обжаловано. Апелляционную жалобу юристов мессенджера зарегистрировал Таганский суд Москвы, сообщает РАПСИ.

Накануне следственный комитет РФ перешел из запрещенного в России Telegram в мессенджер-зеркало «ТамТам», напоминает «Национальная служба новостей». Вслед за этим глава Роскомнадзора Александр Жаров встретился с представителями Facebook и потребовал локализовать базы данных россиян на территории страны. В противном случае чиновник пригрозил соцсети блокировкой, пишет агентство Nation News.

Наталья Михалева
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