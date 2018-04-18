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18 апреля 2018
Главные новости Москвы
15:27  18 апреля 2018 1

Генпрокурор Чайка рассказал, за что расплатился жизнью Березовский

Презентация книги Петра Авена
Смерть «серого кардинала» российской политики изобилует странностямиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Беглый олигарх Борис Березовский стал жертвой своих связей со спецслужбами Великобритании, заявил генпрокурор России Юрий Чайка. Поэтому намерение вернуться на родину стало для него гибельным.

Англичане, партнером которых Березовский выступал в деле отравления экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, не могли допустить возвращения обладающего такой информацией бизнесмена в РФ, приводит RT суть выступления генпрокурора в Совете Федерации.

Также Чайка напомнил, что максимальная концентрация полония (радиоактивное вещество, официально считающееся причиной смерти Литвиненко — ред.) была зафиксирована в лондонском офисе Березовского. С учетом того, что олигарх физически не мог добыть такое количество полония для фабрикации доказательств, Березовский явно действовал под контролем и совместно с британскими спецслужбами, добавляет «Федеральное агентство новостей».

Юрий Чайка провел прямую аналогию с обрастающим все большими странностями делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. При этом, напомнил генпрокурор, как и в случае со Скрипалем, дело о расследовании смерти Березовского продолжает оставаться засекреченным. Объявленного в федеральный розыск в 1999 году олигарха в марте 2013 года нашли мертвым в ванной его дома в лондонском пригороде Аскотт. Неофициально происшедшее объявили самоубийством.

Владимир Васин
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