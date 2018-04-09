Генпрокуратура: дело Скрипаля раскручивается по сценарию Березовского

15:31 09 апреля 2018 1

Как и в 2003 году были сфабрикованы обвинения в адрес российских спецслужб Фото: lifenews_ru, Instagram

Дело отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля имеет много общего с историей олигарха Бориса Березовского. Беглый олигарх получил убежище в Великобритании в сентябре 2003 года после того, как он объявил о покушении на свою жизнь российскими спецслужбами. Сейчас история со Скрипалем раскручивается по тому же сценарию, отмечает советник Генпрокурора РФ Николай Атмоньев. Историю Березовского и его связь с делом Скрипаля журналистам Атмоньев изложил в ходе официального брифинга, который организовало ведомство 9 апреля в Москве.

Советник Генпрокурора Николай Атмоньев демонстрирует журналистам документы по делу получения Борисом Березовским убежища в в 2003 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По информации, которой обладает Генпрокуратура, Березовский совместно с Александром Литвиненко на протяжении длительного времени пытался склонить российского журналиста Владимира Терлюка к тому, чтобы он обратился к британским властям. «Он должен был признаться в том, что якобы является агентом российских спецслужб и якобы собирается отравить Березовского», — пояснил Атмоньев. По его словам, когда Терлюк отказался это делать, на него был написан ряд ложных доносов, в том числе от Березовского, в которых указывалось, что журналист якобы является агентом российских спецслужб и хочет совершить покушение на беглого бизнесмена.

Именно на этом основании Березовский получил убежище в Великобритании, несмотря на то, что расследование Скотланд-Ярда показало, что никаких оснований полагать, что Терлюк является российским агентом, нет. «В 2010 году Терлюк подтвердил свои показания под присягой в Высоком суде Великобритании», — отмерил Атмоньев.

Заявление Терлюка к РФ о предоставлении защиты от Березовского Фото: Марина Иванова, URA.RU

Советник Генпрокурора отметил, что гибель Литвиненко была выгодна Березовскому, поскольку, во-первых, был устранен важный свидетель и, во-вторых, это хороший повод, чтобы развернуть антироссийскую кампанию. «Литвиненко мог дать показания против него [Березовского]», — отметил советник Генпрокурора. Во время брифинга он также продемонстрировал документы, предоставленные российскому ведомству спецслужбами Германии. Они свидетельствуют о том, что в ходе расследования дела Литвиненко самое большое излучение было обнаружено в офисе Березовского. Несмотря на все факты, которые имеются у российской стороны, Лондон продолжает обвинять Россию в убийстве Литвиненко.

Генпрокуратура РФ надеется на то, что обнародованные документы побудят британские власти сотрудничать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Как отметил в ходе брифинга начальник управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, ведомство получило запрос от Владимира Терлюка, который жалуется на давление со стороны британской стороны. Генпрокуратура обращает внимание на то, что Терлюк снова оказался в поле интереса британских властей спустя много лет после смерти Литвиненко, что кажется подозрительным совпадением.

Скандал между Россией и Англией начался после загадочного отравления двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в их квартире в Солсбери 4 марта. Британия, а следом и США заявили, что это дело рук российских спецслужб. Российские дипломаты назвали эти заявления абсурдными и попросили предоставить материалы дела. В ответ британский МИД выслал из страны 23 человек из дипломатической миссии РФ.

29 марта Юлия Скрипаль пришла в себя. 7 апреля стало известно, что ее отец также идет на поправку. В российском внешнеполитическом ведомстве уверены, что Великобритания замалчивает подробности преступления. Так, представитель МИД Мария Захарова сообщила, что в квартире Скрипалей на несколько недель были без присмотра оставлены домашние животные, которые могли стать важной уликой.