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18 апреля 2018
20:47  18 апреля 2018 0

Военные сделали заявление по ранению российского офицера в Сирии

Российский военный попал под обстрел неизвестных в СирииФото: сайт Министерства обороны РФ
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Информация о ранении российского офицера, сопровождавшего представителей ООН в сирийский город Дума, не соответствует действительности. Об этом рассказали в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии, пишет РИА Новости.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источник в Дамаске писал, что во вторник, 17 апреля, неизвестные обстреляли сотрудников службы безопасности ООН, которая должна была оценить возможности для работы в городе инспекторов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Тогда якобы был ранен российский офицер, сопровождавший сотрудников.

Ранее «URA.RU» сообщало о другом ударе по Сирии. США, Великобритания и Франция 14 апреля выпустили ракеты, пояснив свое решение действиями президента сирийской республики Башара Асада. По мнению коалиции, он якобы применил химоружие против мирного населения. Президент России Владимир Путин назвал ракетную атаку на сирийские объекты актом агрессии.

Ксения Томашова
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