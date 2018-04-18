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18 апреля 2018
17 апреля 2018
16 апреля 2018
21:36  18 апреля 2018 0

В Челябинске на стоянке Lexus ушел под асфальт. ФОТО, ВИДЕО

На месте инцидента случилась коммунальная авария«ВКонтакте», «ЧП | ДТП Челябинск»

В среду, 18 апреля, в Ленинском районе Челябинска, на стоянке, под припаркованным автомобилем Lexus провалился асфальт. Провал образовался под правым передним колесом иномарки. На видеозаписи с места инцидента видно, что под асфальтом проходит канализация, а машина стоит на куске трескающегося дорожного покрытия.

По словам очевидцев, провал образовался около дома № 128 на улице Дзержинского. «Тут буквально в понедельник дорогу отремонтировали. Оставили разбросанными шлакоблоки. И сейчас машина припарковалась и провалилась одним колесом. Там в яме воды много, течет», — цитирует 74.ru свидетельницу происшествия. По информации управления дорожных работ, на месте провала произошла коммунальная авария, ее ликвидируют сотрудники МУП ПОВВ.

Аналогичный случай произошел в столице Южного Урала в пятницу, 13 апреля. В Тракторозаводском районе автомобиль буквально ушел под асфальт. Хозяйка иномарки прождала сотрудников ГИБДД около шести часов.

Иван Шестак
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