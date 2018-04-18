В среду, 18 апреля, в Ленинском районе Челябинска, на стоянке, под припаркованным автомобилем Lexus провалился асфальт. Провал образовался под правым передним колесом иномарки. На видеозаписи с места инцидента видно, что под асфальтом проходит канализация, а машина стоит на куске трескающегося дорожного покрытия.
По словам очевидцев, провал образовался около дома № 128 на улице Дзержинского. «Тут буквально в понедельник дорогу отремонтировали. Оставили разбросанными шлакоблоки. И сейчас машина припарковалась и провалилась одним колесом. Там в яме воды много, течет», — цитирует 74.ru свидетельницу происшествия. По информации управления дорожных работ, на месте провала произошла коммунальная авария, ее ликвидируют сотрудники МУП ПОВВ.
Аналогичный случай произошел в столице Южного Урала в пятницу, 13 апреля. В Тракторозаводском районе автомобиль буквально ушел под асфальт. Хозяйка иномарки прождала сотрудников ГИБДД около шести часов.