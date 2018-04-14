В пятницу, 13 апреля, в Тракторозаводском районе Челябинска машина в буквальном смысле ушла под асфальт. Хозяйка легкового автомобиля Валентина прождала сотрудников ГИБДД шесть часов.
Асфальт провалился под машиной около дома 50 на улице Бажова. По словам Валентины, автомобиль выезжал со двора на главную дорогу. «Ужасные дороги. Непонятно, за что мы, автомобилисты, платим налоги. Кругом одни ямы. Скоро будет безопасно передвигаться по нашим дорогам только на БТР. Кто заплатит нам за эту халатность?», — цитирует челябинку портал 74.ru. Ей пришлось шесть часов ждать ГИБДД и два часа — эвакуатор, который она оплатила сама.
Пользователи соцсетей возмущены происшествием и в целом южноуральскими дорогами: «Косяк тех, кто там дорогу делали», «Обама все дороги киркой уничтожил». Некоторые посоветовали: «Возможно, стоит заделать дыру самим — подручными материалами».
Ранее жители челябинского ЗАТО Озерск возмутились укладкой асфальта в лужи. На видео «Газель»-фургон медленно движется по разбитой дороге. Двое мужчин в спецодежде лопатами вываливают в заполненные водой ямы на дороге то ли асфальт, то ли просто дресву.