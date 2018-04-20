Компания сына генпрокурора Чайки будет вывозить мусор из Ярославской области за 16 млрд рублей

09:17 20 апреля 2018 0

Контракт с фирмой Игоря Чайки заключен на девять лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Компания Игоря Чайки, сына генерального прокурора России Юрия Чайки, стала единым оператором по вывозу мусора в Ярославской области. Контракт с ООО «Хартия» заключается на девять лет, его стоимость около 16 млрд рублей.

В ходе торгов единственным конкурентом «Хартии» была ООО «Спецтехуборка». Однако конкурсная комиссия сочла ее заявку не соответствующей требованиям, а конкурсный отбор признали несостоявшимся.

Компания будет отвечать за сбор, вывоз и утилизацию мусора в регионе. «Хартия» уже работала в Брейтовском и Угличском районах области, а также в Дзержинском районе Ярославля.

По мнению Юрия Чайки, оба его сына создали свой бизнес «с нуля», не прибегая к госзаказам и какому-либо содействию со стороны самого генпрокурора РФ. Второй сын Чайки — Артем, его компания «Центр коммунального сервиса» выиграла конкурс на выбор регионального оператора по обращению с ТБО в Карабашском кластере Челябинской области. По словам генпрокурора России, он никогда не вмешивался в дела детей.