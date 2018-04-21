Подписчики высмеяли золотистое платье, в котором телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова пришла на вечеринку музыкальной премии Муз-ТВ. Звезда «Дома-2» заявила, что наряд был создан в одном экземпляре, однако внимательные пользователи соцсетей поймали ее на вранье.
Платьем Бузова похвасталась на своей странице в Instagram. Наряд, по словам телеведущей, ей сшил Валентин Юдашкин, а стоит он 70 тысяч евро (более пяти миллионов рублей). При этом девушка отметила: платье эксклюзивное.
Однако подписчики вспомнили, что видели это же платье на другой певице — Татьяне Котовой. Девушка появилась в наряде около года назад на шоу Валентина Юдашкина, отмечает информагентство Nation News. Разочарованные поклонники начали писать Бузовой колкие комментарии: «Платье — обноски за Котовой!.. Бузова, что ж ты врешь, что платье эксклюзивное и его еще никто ни разу не надевал?! Платье прошлогодней коллекции, и надевала его уже Котова… Она донашивает платье Котовой, в котором та была в 2017 году».