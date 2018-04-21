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21 апреля 2018
Главные новости Москвы
20:22  21 апреля 2018 0

«Донашивает обноски!» В соцсетях высмеяли платье Бузовой за пять миллионов

Бузова появилась в том же платье, что и певица Котова в прошлом годуФОТО: страница Ольги Бузовой в Instagram

Подписчики высмеяли золотистое платье, в котором телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова пришла на вечеринку музыкальной премии Муз-ТВ. Звезда «Дома-2» заявила, что наряд был создан в одном экземпляре, однако внимательные пользователи соцсетей поймали ее на вранье.

Платьем Бузова похвасталась на своей странице в Instagram. Наряд, по словам телеведущей, ей сшил Валентин Юдашкин, а стоит он 70 тысяч евро (более пяти миллионов рублей). При этом девушка отметила: платье эксклюзивное.

Однако подписчики вспомнили, что видели это же платье на другой певице — Татьяне Котовой. Девушка появилась в наряде около года назад на шоу Валентина Юдашкина, отмечает информагентство Nation News. Разочарованные поклонники начали писать Бузовой колкие комментарии: «Платье — обноски за Котовой!.. Бузова, что ж ты врешь, что платье эксклюзивное и его еще никто ни разу не надевал?! Платье прошлогодней коллекции, и надевала его уже Котова… Она донашивает платье Котовой, в котором та была в 2017 году».

Феликс Сорокин
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