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22 апреля 2018
21 апреля 2018
20 апреля 2018
08:23  22 апреля 2018 0

Крупный пожар в «Ганиной яме» оставил монастырь без свечей. ФОТО

III спартакиада работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации. День второй. Перезалито. Верхняя Пышма, ганина яма, паломнический центр
Последний пожар был здесь шесть лет назадФото: Анна Майорова © URA.RU

В монастырском комплексе «Ганина яма» под Екатеринбургом сгорело подсобное помещение, принадлежащее епархии. В здании производились свечи. Возгорание возникло около четырех утра 22 апреля.

В разговоре с «URA.RU» представитель паломнического центра «Ганина яма» сказала, что сейчас у них «все в порядке». Как сообщили агентству «Ночные новости», огонь представлял угрозу для леса и соседних строений. На его тушение были отправлены 23 спасателя на шести пожарных машинах. «Площадь возгорания составила 300 кв. м.», — рассказал заместитель начальника службы пожаротушения Екатеринбургского гарнизона Антон Безенчук.

Фото: «Ночные новости»
Причины возгорания устанавливаются
Фото: «Ночные новости»
Фото: «Ночные новости»

Пожары на территории монастырского комплекса случаются не в первый раз. Первые инциденты произошли в 2007 и 2008 годах. Тогда священнослужители указывали, что главной причиной пожара является печное отопление комплекса и отсутствие газопровода. В 2010 году огонь полностью уничтожил Державный храм. В 2012 году пламя разрушило дом игумена. Причиной стало нарушение правил безопасности — монахи оставили без присмотра масляные обогреватели.

Семен Гринберг
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