В монастырском комплексе «Ганина яма» под Екатеринбургом сгорело подсобное помещение, принадлежащее епархии. В здании производились свечи. Возгорание возникло около четырех утра 22 апреля.
В разговоре с «URA.RU» представитель паломнического центра «Ганина яма» сказала, что сейчас у них «все в порядке». Как сообщили агентству «Ночные новости», огонь представлял угрозу для леса и соседних строений. На его тушение были отправлены 23 спасателя на шести пожарных машинах. «Площадь возгорания составила 300 кв. м.», — рассказал заместитель начальника службы пожаротушения Екатеринбургского гарнизона Антон Безенчук.
Пожары на территории монастырского комплекса случаются не в первый раз. Первые инциденты произошли в 2007 и 2008 годах. Тогда священнослужители указывали, что главной причиной пожара является печное отопление комплекса и отсутствие газопровода. В 2010 году огонь полностью уничтожил Державный храм. В 2012 году пламя разрушило дом игумена. Причиной стало нарушение правил безопасности — монахи оставили без присмотра масляные обогреватели.