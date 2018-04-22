08:45 22 апреля 2018 0

Писательница следит за здоровьем и придерживается ряда диет ФОТО: страница Indstagram поклонников Татьяна Устиновой

Татьяна Устинова, похудевшая на 100 килограмм, продолжает следить за своим весом и пишет новый роман. Она рассказала о своих кулинарных привычках, которые помогают ей поддерживать фигуру.

Известная писательница сейчас живет на даче у своей сестры. «Лучше всего я пишу роман, когда я у нее на даче. Мне в это время не нужно ничего делать, все делает она за меня», — рассказала литератор «Комсомольской правде». В доме сестры принято употреблять только здоровую пищу. Это помогает Устиновой бороться с вредными пищевыми привычками.

При этом, по словам писательницы, ее сестра прекрасно готовит и может за пять минут создать уникальное блюдо, причем, съедая его, не потолстеешь. Свои кулинарные способности Устинова оценивает более скромно: «Я больше специалист по котлетам с пюре. Тоже очень вкусно, но если есть каждый день, превратишься в слона».

Напомним, Татьяна Устинова похудела за три года почти на 100 килограммов по медицинским показаниям. Она выбрала для себя ряд диет и с тех пор следит за своим здоровьем.