В Академическом построят новую развязку за 18 миллионов

12:41 24 апреля 2018 0

Объект планируют сдать уже в 2019-м Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В микрорайоне Академический в Екатеринбурге в 2019 году построят новую развязку. Тендер на строительство дорожного объекта за 18,35 миллиона рублей объявило АО «РСГ-Академическое».

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе строительной группы, работы будут вестись на пересечении улиц Серафимы Дерябиной и объездной дороги. Сейчас там действует развязка в виде кольца. Перед подрядчиком будет стоять задача реконструировать его. По документам, объект должен быть сдан в феврале 2019-го. Прием заявок на конкурс начался 24 апреля, он продлится до 11 мая.