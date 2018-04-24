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24 апреля 2018
Главные новости Москвы
18:06  24 апреля 2018 0

Построенная к ЧМ-2018 «Мордовия Арена» поразила болельщиков

Стадион в Саранске получил самую высокую оценку экспертовофициальный сайт правительства Мордовии

В Саранске тестовый матч на стадионе «Мордовия Арена» посетили более 13 тысяч зрителей. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе республиканского правительства, новый стадион, построенный в преддверии чемпионата мира по футболу, открылся матчем саранской «Мордовии» с ижевским «Зенитом».

Специалисты уже заявили, что «Мордовия Арена» экзамен сдала на «отлично». В частности, успешно справилась с испытанием публикой инфраструктура стадиона. Пункты пропуска и досмотровую зону зрители проходили быстро и максимально организованно. Меры безопасности на тестовом матче ничем не отличались от таковых на матчах мундиаля. Внутри стадиона все было организовано таким образом, чтобы устроить публике настоящий праздник: продажа сувениров, еды и прохладительных напитков, викторины и конкурсы. Особую похвалу вызвало освещение футбольной арены. Спектр света подобран так, что максимально совпадает с солнечным.

Футбол. Пермь, футбол, мячи
В Мордовии предстоящим летом пройдут матчи Чемпионата мира пор футболу
Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Вице-премьер России Виталий Мутко, оценивший преимущества стадиона, заявил, что состоялось значимое событие. «Все прошло на хорошем уровне, все системы сработали: управление, штаб, коммуникации. Выгрузка стадиона прошла оперативно, и в целом город справился с тестовыми схемами движения и с доставкой зрителей. В республике проделана большая серьезная работа по благоустройству, созданию дополнительных сервисов. Сегодня мы смогли по достоинству оценить не только стадион, но и новые гостиницы, прилегающую территорию. Мордовия достойно подготовилась и провела первый тестовый матч», -сказал Мутко.

Глава Мордовии Владимир Волков в свою очередь отметил, что республика «вышла на финишную прямую по подготовке к чемпионату мира». «Самый главный объект — стадион, и гостиницы, в том числе „Меркьюри“ — готовы. Задачу мы выполнили», — сказал Волков.

Валерий Дорофеев
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