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25 апреля 2018
24 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
18:06  25 апреля 2018 0

Сотрудники ЕВРАЗА обменяли сигареты на сок. ФОТО

В рамках акции волонтеры собрали более двух тысяч сигаретФото: ЕВРАЗ

На уральских и сибирских предприятиях ЕВРАЗа прошла «Неделя безопасности», посвященная совершенствованию условий труда в компании и уменьшению травматизма. Между тем в 2017 году коэффициент частоты травм на производстве стал почти на 20% меньше.

На «Неделе безопасности» управляющая команда компании во главе с президентом Александром Фроловым провела очередное ежемесячное заседание комитета по охране труда и промышленной безопасности на ЕВРАЗ НТМК. Руководители ключевых предприятий посетили доменный цех и коксохимическое производство комбината, а также обсудили, какие производственные процессы следует улучшить, чтобы не допускать травм.

В то же время на проходных Нижнетагильского меткомбината и Качканарского ГОКа прошла акция «Я выбираю безопасность», в рамках которой сотрудники обещали друг другу работать безопасно, фотографировались и получали памятные подарки. В столовых ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа волонтеры собрали более двух тысяч сигарет, обменяв их на пачки сока.

Волонтеры предприятий ЕВРАЗа также провели открытые уроки в подшефных учебных заведениях, рассказали об опасности травм при «зацепинге», о поведении в случае пожара и террористической угрозы. Отдельное занятие провели для студентов Нижнетагильского горно-металлургического колледжа.

«ЕВРАЗ ведет планомерную работу по внедрению безопасных технологий, обучению сотрудников, развитию культуры безопасности и ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих», — рассказали в компании. «На всех предприятиях продолжаются программы профилактики и снижения травматизма. В 2017 году компании удалось на 19% снизить коэффициент травматизма», — отметили в ЕВРАЗе.

Фото: ЕВРАЗ
Фото: ЕВРАЗ
Фото: ЕВРАЗ

Дарья Корчак
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