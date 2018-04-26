В пермской мэрии нашли способ «правильно» работать с коммуналкой

Администрация Перми разделила муниципальное коммунальное предприятие на два направления. Одно займется многоквартирными домами, другое — коммунальными услугами (теплом). Об это «URA.RU» рассказал замглавы администрации Перми Сергей Романов.
«Да, мы создали коммерческое ООО „ПМУП ‚ГКТХ‘“, оно займется домами, фирма уже получила лицензию, — ответил собеседник агентства. — А муниципальное ПМУП „ГКТХ“ будет заниматься теплоснабженим». Вчера «URA.RU» сообщило, что МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» лишилось лицензии на управление домами. По информации инспекции Государственного жилищного надзора на 24 апреля, компания продолжит отвечать за содержание домов до того, как их собственники выберут новую компанию. Жильцам предложат перейти в ООО «ПМУП „ГКТХ“». Однако ни одного дома у нее в управлении пока нет, рассказали в ИЖГН.
В пресс-службе мэрии создание ООО объяснили тем, что у службы управления многоквартирными домами возникли сложности с 44-ФЗ о госзакупках для муниципальных нужд: «Нарушались законные сроки заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями, не было возможности платить авансы во время аварий с газом, жители просили устанавливать в доме оборудование конкретных марок от определенного поставщика. Все это привело к потере ПМУП „ГКТХ“ конкурентоспособности в области оказания услуг ЖКХ». Преобразования в муниципальной компании заинтересовали антимонопольную службу, так как, возможно, все делается, чтобы обойти закон. В УФАС агентству «URA.RU» говорили, что будут следить за происходящим.
«ПМУП „ГКТХ“» обслуживала 150 тысяч квадратных метров жилья, а также занимает 10% рынка теплоснабжения Перми. Когда в 2015 году городская администрация выходила на рынок управления многоквартирными домами, чиновники говорили, что муниципальная компания должна стать образцово-показательной.