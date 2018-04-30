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30 апреля 2018
16:16  30 апреля 2018 0

Скончался один из богатейших предпринимателей России

Старт продаж Apple IPhoneX в re:Store на Тверской, 27. Москва , restore, фирменный магазин
Генс был владельцем re: Store и LEGOФото: Владимир Андреев © URA.RU

Сегодня утром, 30 апреля, на Камчатке скоропостижно скончался Георгий Генс, основной акционер группы компаний «Ланит», владелец сетей re: Store и LEGO. По предварительной информации, предприниматель умер из-за оторвавшегося тромба.

Информацию о кончине богатейшего бизнесмена сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на вице-президента, управляющего директора компании «Ланит» Владимира Грибова. По его словам, Генс проводил на Камчатке отпуск, катался на горных лыжах. «По предварительной информации от врачей, которые прибыли на место, это тромб», — приводит издание слова Грибова. Компания «Ланит» готовит заявление в связи с трагедией.

63-летний Георгий Генс был включен журналом Forbes в число 200 самых богатых предпринимателей России. Его состояние оценивается в 700 млн долларов.

Виктор Жуков
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