Скончался один из богатейших предпринимателей России

Сегодня утром, 30 апреля, на Камчатке скоропостижно скончался Георгий Генс, основной акционер группы компаний «Ланит», владелец сетей re: Store и LEGO. По предварительной информации, предприниматель умер из-за оторвавшегося тромба.
Информацию о кончине богатейшего бизнесмена сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на вице-президента, управляющего директора компании «Ланит» Владимира Грибова. По его словам, Генс проводил на Камчатке отпуск, катался на горных лыжах. «По предварительной информации от врачей, которые прибыли на место, это тромб», — приводит издание слова Грибова. Компания «Ланит» готовит заявление в связи с трагедией.
63-летний Георгий Генс был включен журналом Forbes в число 200 самых богатых предпринимателей России. Его состояние оценивается в 700 млн долларов.