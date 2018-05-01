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01 мая 2018
30 апреля 2018
Главные новости Москвы
06:59  01 мая 2018 0

В Россию доставили кубок чемпионата мира по футболу

Презентация Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA в цехе
После Владивостока кубок привезут в 8 городов РоссииФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Чемпионат мира по футболу 2018 в Екатеринбурге
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Во вторник. 1 мая, во Владивосток из Токио специальным авиарейсом доставили кубок чемпионата мира по футболу ФИФА -2018. Также с ним прибыли официальные послы мирового первенства Виктория Лопырева и Наталья Водянова.

После торжественной встречи в аэропорту трофей перевезут на центральную площадь города. Там, как пишет «Интерфакс», пройдет церемония приветствия кубка и юнифайд-матч, в котором примут участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья и чемпион мира по футболу бразилец Жилберту Силва.

Свой тур трофей, по данным телеканала 360, начал в сентябре 2017 года с Москвы и за это время успел побывать в 16 городах России и в 51 стране. После Владивостока кубок посетит еще 8 городов России — Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москву.

Сергей Демин
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