Спектакль «Евгений Онегин» с участием актера Дмитрия Дюжева закончился дракой за кулисами. По одной из версий, 17-летний поклонник актера подрался с охранником, пытаясь получить автограф.
Неприятный инцидент произошел в Центре искусств города Актюбинск в Казахстане. В Сети появилась запись, на которой видно, как двое молодых людей сначала что-то высказывают друг другу, а потом начинается драка. Как пишет «Дни.ру», пострадавший в драке зритель оказался сыном администратора Центра. Якобы он хотел пройти к артисту, но охранник отказался его пропускать за кулисы. В результате поклонника госпитализировали.
Дюжев на своей странице в Instagram представил другую версию произошедшего: «подрались два зрителя. Кто-то кого-то оскорбил. Я их разнял и мы вместе сфотографировались с улыбками на лицах! В общем, все были счастливы!» — уточнил актер. Интересно, что самой фотографии с примирившимися зрителями Дюжев так и не выложил.