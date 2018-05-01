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01 мая 2018
Главные новости Москвы
19:30  01 мая 2018 0

Охранник избил фаната Дюжева за попытку взять автограф. Актеру пришлось вмешаться. ВИДЕО

Панин Алексей, Дюжев Дмитрий, панин алексей, дюжев дмитрий
Дюжеву пришлось успокаивать разгоряченных фанатовФото: Кадр из фильма «Жмурки»

Спектакль «Евгений Онегин» с участием актера Дмитрия Дюжева закончился дракой за кулисами. По одной из версий, 17-летний поклонник актера подрался с охранником, пытаясь получить автограф.

Неприятный инцидент произошел в Центре искусств города Актюбинск в Казахстане. В Сети появилась запись, на которой видно, как двое молодых людей сначала что-то высказывают друг другу, а потом начинается драка. Как пишет «Дни.ру», пострадавший в драке зритель оказался сыном администратора Центра. Якобы он хотел пройти к артисту, но охранник отказался его пропускать за кулисы. В результате поклонника госпитализировали.

Дюжев на своей странице в Instagram представил другую версию произошедшего: «подрались два зрителя. Кто-то кого-то оскорбил. Я их разнял и мы вместе сфотографировались с улыбками на лицах! В общем, все были счастливы!» — уточнил актер. Интересно, что самой фотографии с примирившимися зрителями Дюжев так и не выложил.

Виктор Жуков
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