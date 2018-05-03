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Главные новости Свердловской области
12:25  03 мая 2018 0

Мэрия Екатеринбурга и «Атомстройкомплекс» обменялись миллионными исками из-за «поплывшего» проспекта Ленина

Виды Екатеринбурга, ремонт дорог, дорожные работы, строительные работы, площадь1905 года
Ремонт проспекта Ленина на два месяца парализовал движение в центре городаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский арбитражный суд начал разбирательство по иску компании «Атомстройкомплекс» к МКУ «Городское благоустройство». В заявлении строители потребовали от города принять дорожные работы на проспекте Ленина и оплатить их. Арбитраж назначил заседание на 21 мая. Однако мэрия подала встречное исковое заявление.

«Атомстройкомплекс» реконструировал проспект Ленина с июля по август 2017 года. После этого дорожный объект стал одним из самых скандальных в городе. Горожане указывали, что после ремонта брусчатка стала еще более кривой, чем раньше. После зимы «волны» стали видны невооруженным глазом. В мэрии «URA.RU» обещали, что проспект будет отремонтирован до 30 мая на средства подрядчика по гарантии.

Однако в свердловском арбитраже «Атомстройкомплекс» потребовал от мэрии принять работы. Как следует из документов, опубликованных в электронной картотеке дел, строители попросили взыскать с МКУ 6,3 млн рублей, согласно контракту. Специалисты «Городского благоустройства» подали встречный иск о взыскании неустойки в размере 11,5 млн рублей. Однако документ был оформлен с нарушениями, поэтому суд оставил его без движения.

«К исковому заявлению должен быть приложен документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и в размере. Истцом по встречному иску такой документ не представлен, — говорится в определении суда. — Кроме того, истцом представлена „нечитаемая“ копия почтовой квитанции, по которой невозможно определить дату направления, отношение квитанции к иску или претензии. Вторая квитанция (относительно направления претензии или встречного иска) не приложена».

Журналист «URA.RU» обратился за комментарием в «Атомстройкомплекс». Там пообещали ответить позднее.

Сергей Дианов
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