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04 мая 2018
13:27  04 мая 2018 0

Фадеев удивил подписчиков снимком с голым торсом. «Макс, худеть надо!» ФОТО

Максим Фадеев, фадеев максим
Фадеев раньше обнажался сам — но не настолькоФото: Личная страница Макса Фадеева в Instagram

Продюсер из Кургана Макс Фадеев опубликовал в своем Instagram-аккаунте планы по завершению проекта, в котором сейчас принимает участие. Большинство подписчиков удивились неординарной фотографии, которая сопровождала подпись.

«Я после финала @pesninatnt», подписал под фотографией Фадеев. На самом же снимке изображен мужчина, который очень похож на музыканта. Ряд подписчиков посчитали, что на фото запечатлен сам Фадеев и стали писать ему советы по улучшению физической формы: «Макс, худеть надо!», «Ну ты и бык, худей давай! Ждешь, когда здоровье начнет бомбить?», «А как же обещание похудеть и сбрить дедушкину бороду?».

Большинство же поклонников поняли, что на фотографии изображен человек, лишь отдаленно похожий на отечественного продюсера. «Блин, я даже повелся на секунду», «Неправда, это не Макс. Мы знаем все твои изгибы», «Хорошенький двойник, но вы стройнее и эффектнее», «Как ни крути это не Максим Фадеев». А самые внимательные и подкованные подписчики узнали, что на фото изображен американский хип-хоп исполнитель DJ Khaled.

Недавно одноклассники Макса Фадеева рассказали, что он в школьном возрасте пережил страшную трагедию: лучший друг детства утонул в реке. После этого композитор изменился внешне и сильно похудел.

Павел Маркуш
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