21:31 03 мая 2018 0

Старые друзья продюсера рассказали о его детстве и юношестве Фото: Максим Фадеев, Instagram

Будучи школьником, известный продюсер, уроженец Кургана Макс Фадеев пережил трагедию. После несчастного случая, который произошел с близким ему человеком, композитор изменился внешне, сильно похудев.

«В курганской школе №40 мы учились вместе всего год. И получилось так, что именно этот период стал для Максима очень сложным: на старице реки утонул его лучший друг Леша Кошанский», — цитирует одноклассницу продюсера Ларису Шевелеву StarHit. По ее словам, Фадеев тяжело перенес потерю. «После произошедшего Фадеев осунулся, ушел в себя, было страшно на него смотреть», — поделилась Шевелева.

Друг детства курганца Александр Нужденко подчеркнул, что в детские годы Фадеев был задирой и скандалистом. «В то время он отличался непростым, можно сказать, даже скверным характером. Часто психовал, нервничал без особой причины, по мелочам. Ему казалось, его никто не понимает», — пояснил Нужденко.

Ранее Макс Фадеев сам поделился воспоминаниями детских лет. «URA.RU» сообщало, что в юности ему запрещали заниматься спортом из-за проблем с сердцем, и, однажды ослушавшись, композитор потерял сознание прямо на татами.