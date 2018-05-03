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03 мая 2018
21:31  03 мая 2018 0

После трагедии Макс Фадеев сильно похудел. «Страшно на него смотреть»

Старые друзья продюсера рассказали о его детстве и юношествеФото: Максим Фадеев, Instagram

Будучи школьником, известный продюсер, уроженец Кургана Макс Фадеев пережил трагедию. После несчастного случая, который произошел с близким ему человеком, композитор изменился внешне, сильно похудев.

«В курганской школе №40 мы учились вместе всего год. И получилось так, что именно этот период стал для Максима очень сложным: на старице реки утонул его лучший друг Леша Кошанский», — цитирует одноклассницу продюсера Ларису Шевелеву StarHit. По ее словам, Фадеев тяжело перенес потерю. «После произошедшего Фадеев осунулся, ушел в себя, было страшно на него смотреть», — поделилась Шевелева.

Друг детства курганца Александр Нужденко подчеркнул, что в детские годы Фадеев был задирой и скандалистом. «В то время он отличался непростым, можно сказать, даже скверным характером. Часто психовал, нервничал без особой причины, по мелочам. Ему казалось, его никто не понимает», — пояснил Нужденко.

Ранее Макс Фадеев сам поделился воспоминаниями детских лет. «URA.RU» сообщало, что в юности ему запрещали заниматься спортом из-за проблем с сердцем, и, однажды ослушавшись, композитор потерял сознание прямо на татами.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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