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06 мая 2018
17:40  06 мая 2018 0

Российский рэпер пнул фаната в лицо на концерте. ВИДЕО

Разговор зрителя со звездой закончился избиениемФото: с личной страницы Pharaoh в Twitter

На концерте российский рэпер Глеб Голубин, известный как Pharaoh, пнул в лицо стоявшего в первых рядах.фаната. После этого музыкант продолжил петь и скакать по сцене.

На выложенном в интернет видео исполнитель сначала о чем-то разговаривает со своим поклонником. Судя по изменившемуся лицу, что-то в словах фаната ему не нравится — и он с разбега бьет его ногой в лицо. Этим Pharaoh не ограничился, и несколько раз «добавил» зрителю кулаком.

Как отмечают очевидцы, фанат очень пытался обратить на себя внимание звезды. В какой-то момент он даже начал хватать Голубин за одежду. После этого и состоялся разговор, перешедший в избиение.

Виктор Жуков
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