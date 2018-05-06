17:40 06 мая 2018 0

Разговор зрителя со звездой закончился избиением Фото: с личной страницы Pharaoh в Twitter

На концерте российский рэпер Глеб Голубин, известный как Pharaoh, пнул в лицо стоявшего в первых рядах.фаната. После этого музыкант продолжил петь и скакать по сцене.

На выложенном в интернет видео исполнитель сначала о чем-то разговаривает со своим поклонником. Судя по изменившемуся лицу, что-то в словах фаната ему не нравится — и он с разбега бьет его ногой в лицо. Этим Pharaoh не ограничился, и несколько раз «добавил» зрителю кулаком.

Как отмечают очевидцы, фанат очень пытался обратить на себя внимание звезды. В какой-то момент он даже начал хватать Голубин за одежду. После этого и состоялся разговор, перешедший в избиение.