17:36 15 января 2018 2

Отель привел фото из аккаунта рэпера в качестве доказательства Фото: Pharaoh (coldsiemens)/Instagram

Гостиница «Корстон», в которой известный московский рэпер Pharaoh останавливался во время визита в Серпухов, разместила во «ВКонтакте» запись о продаже нестираного постельного белья из номера исполнителя. Ставка уже достигла отметки 580 тысяч рублей.

На странице отеля в соцсети вместе с необычным предложением разместили фото с подтвержденной страницы рэпера в Instagram. По сообщению Life.ru, поклонники Pharaoh довольно бурно отреагировали на пост, но многие пользователи Сети сочли это за сумасшествие и бред.

«50 тысяч даю. Отпиши в лс… 130 000, сегодня заберу… 250 000 р. Больше не дам, завтра заберу… 100 000 р. и прямо сегодня забираю, сам приеду… ПРОСТО ОТДАЙТЕ МНЕ, И МЫ С МИРОМ РАЗОЙДЁМСЯ… о да, я та самая, до ужаса одержимая фанатка», — пишут одни. «Я б за бесплатно не взял… Администрация „Корстона“ сошла с ума и катится куда-то… С ума сошли люди, которые это покупают, а не администрация», — написали другие.

Ранее «URA.RU» писало, что Иван Ургант сделал пародию на один из треков рэп-исполнителя. Речь о песне под названием «Дико, например».