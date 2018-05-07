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07 мая 2018
06 мая 2018
08:38  07 мая 2018 0

Макаревич откровенно рассказал об умершем экс-директоре «Машины времени»

Открытая лицензия 07.07.2015. Андрей Макаревич., макаревич андрей
Андрей Макаревич назвал Владимира Сапунова профессионаломФото: Wikipedia

Лидер известной российской музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, что он думает о скончавшемся недавно экс-директоре коллектива. По его словам, Владимир Сапунов был мужественным человеком и хорошим профессионалом.

Макаревич высоко оценил бывшего коллегу, передает «Утро.ру». «Замечательный был человек, замечательный профессионал. Человек мужественный очень», — цитирует агентство слова музыканта.

Напомним, экс-директор группы «Машина времени» Владимир Сапунов скончался 6 мая на 66 году жизни от онкологического заболевания. За дела коллектива он отвечал с 1994 года, покинув свой пост лишь в 2017 году.

Виктор Жуков
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