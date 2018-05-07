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Главные новости Свердловской области
12:24  07 мая 2018 0

На «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге потратят сотни миллионов

Так будет выглядеть центр «Эрмитаж-Урал»Фото: zakupki.gov.ru

Возведение в Екатеринбурге культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» обойдется почти в 300 миллионов рублей. Прием заявок на возведение объекта уже объявлен.

Построить объект предполагается к декабрю 2020 года. Подача заявок на участие началась 4 мая и продлится до 21 числа. Сам аукцион состоится 28 мая в 10:20, говорится в материалах тендера, размещенного на сайте госзакупок.

Согласно данным материалам, начальная максимальная цена контракта составляет 290 миллионов 334 тысячи рублей. Исполнить его предполагается к декабрю 2020 года. Возводиться объект будет в столице Среднего Урала по адресу улица Вайнера, 16, на месте одной из пристроек к дому Дмитриевых-Агафуровых.

По плану, музейные фонды разместятся на втором и третьем этажах будущего центра. Первый этаж займут склад, столярная мастерская, переговорная.

Как сообщалось ранее, открыть представительство «Эрмитажа» в Екатеринбурге предполагалось еще в 2014 году. Но тогда это не удалось осуществить.

Виктор Жуков
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