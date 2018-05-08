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08 мая 2018
16:39  08 мая 2018 0

Песков назвал «неловким» высказывание Леонтьева об Армении

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Пресс-секретарь Путина счел высказывания Леонтьева неуместнымиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Высказывания журналиста Михаила Леонтьева об Армении являются «неудачными и неловкими». На них не стоит обращать внимания, заявил исполняющий обязанности пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков.

Он попросил не уделять словам Леонтьева внимания. «Эти высказывания не имеют и не могут иметь ничего общего с официальной линией Москвы в отношении Армении. И также они не имеют и не могут иметь ничего общего с теми теплыми чувствами дружбы и братства, которые исторически есть у россиян к армянскому народу», — приводит ТАСС слова Пескова. Ранее в радиоэфире Леонтьев сказал, что Армения является обузой для России на протяжении всей истории двусторонних отношений. Также он нелестно высказался о политических акциях оппозиции, проходивших в этой стране в последние дни.

Сегодня, 8 мая, премьер-министром Армении был избран лидер парламентской оппозиции Никол Пашинян. Президент России Владимир Путин поздравил его с победой. Сам Пашинян заявил, что готов приехать на саммиты СНГ и ЕврАзЭС, которые пройдут в Сочи 14 мая, пишет «Национальная служба новостей». Он отметил, что хотел бы провести встречу с Путиным в рамках заседания Высшего Евразийского экономического союза.

Журналист Михаил Леонтьев в настоящее время продолжает вести программу «Однако» на «Первом канале». Помимо этого, он является советником гендиректора «Роснефти» Игоря Сечина.

Семен Гринберг
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