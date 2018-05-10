19:53 10 мая 2018 0

Военные отказались выполнять приказ пьяного офицера Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В костромском кафе «Валенок» троица пьяных офицеров едва не спровоцировала стычку полицейских и спецназа. Военные возмутились тем, что их пытаются задержать, и позвали на помощь отряд «Антитеррора».

Известно, что поводом для встречи подполковника и двух майоров стало назначение первого на пост временно исполняющего обязанности командира полка. Военные быстро дошли до кондиции и в нецензурной форме потребовали выключить громкую музыку, попутно заявляя, что в помещении, кроме них, «нет настоящих ветеранов». Как пишет Life, военных не смущало присутствие детей и пожилых людей.

В момент, когда дебоширов попыталась усмирить полиция, в «Валенок» нагрянул отряд из тридцати военных в полной амуниции и с автоматами. Один из офицеров потребовал от группы «Антитеррора» вступить в конфликт с полицейскими, однако те оценили обстановку и отказались выполнять приказ. В итоге хулиганов вывели из заведения в наручниках. По предварительной информации, главный виновник конфликта уже написал рапорт об увольнении.