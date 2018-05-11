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11 мая 2018
10 мая 2018
06:34  11 мая 2018 0

Украинского офицера приговорили к 13 годам колонии за шпионаж в пользу России

Украинский военный сотрудничал с российскими спецслужбами и избил сотрудника СБУФото: Военная прокуратура Украины, Facebook
новость из сюжета:
Война на Украине
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В Харькове суд признал виновным в шпионаже в пользу России подполковнику ВСУ. По версии следствия, мужчина собирал стратегически важную информацию для передачи российским спецслужбам.

Как сообщает RT со ссылкой на информацию военной прокуратуры Украины, гражданин окончательно признан виновным в совершении указанного преступления, приговорен к 13 годам лишения свободы и лишен воинского звания. По данным прокуратуры ВСУ, следствие по делу о шпионаже продолжалось более двух лет: офицер был задержан в 2015 году при сборе сведений, которые якобы планировал передать российской стороне. При задержании мужчина нанес телесные повреждения сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ), что также явилось одним из отягчающих обстоятельств при вынесении приговора.

Отметим, что по данным правоохранительных органов Украины в розыске находится более 4 тысяч военнослужащих — всех их признали дезертирами после событий 2014 года. Большая часть из них решила продолжить службу в ВС РФ после воссоединения России и Крыма.

Евгений Александров
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