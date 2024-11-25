25 ноября 2024

Зеленская увидела сигнал, который Россия посылает Западу на примере Украины

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Расслабленность Вашингтона по отношению к Москве представляет угрозу Штатам, считает Зеленская
Расслабленность Вашингтона по отношению к Москве представляет угрозу Штатам, считает Зеленская Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Первая леди Украины Елена Зеленская предупредила Запад о рисках, которые несет расслабленность в отношении Москвы. Она считает, что Россия демонстрирует на примере Украины последствия такого отношения.

«Нужно понять, что Россия на примере Украины показывает, что будет с Западом. И нужно позаботиться о своей информационной безопасности <...> Я советую не расслабляться. Это очень опасно», — подчеркнула Елена Зеленская в интервью на youtube-канале Офиса президента Украины.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, это стало сигналом Западу о невозможности провокаций и эскалации конфликта на Украине. Россия не собирается воевать с НАТО, заявлял Путин во время рабочей поездки в Торжок. Он указал на разницу в оборонных расходах, которая слишком велика, передает телеканал 360.ru.

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Первая леди Украины Елена Зеленская предупредила Запад о рисках, которые несет расслабленность в отношении Москвы. Она считает, что Россия демонстрирует на примере Украины последствия такого отношения. «Нужно понять, что Россия на примере Украины показывает, что будет с Западом. И нужно позаботиться о своей информационной безопасности <...> Я советую не расслабляться. Это очень опасно», — подчеркнула Елена Зеленская в интервью на youtube-канале Офиса президента Украины. Ранее президент России Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, это стало сигналом Западу о невозможности провокаций и эскалации конфликта на Украине. Россия не собирается воевать с НАТО, заявлял Путин во время рабочей поездки в Торжок. Он указал на разницу в оборонных расходах, которая слишком велика, передает телеканал 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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