ФСБ задержала в ДНР сторонников международной террористической организации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Четверо иностранцев были задержаны за пропаганду радикального ислама и нарушение миграционного законодательства
Четверо иностранцев были задержаны за пропаганду радикального ислама и нарушение миграционного законодательства Фото:

В Донецке задержаны и принудительно выдворены из страны четверо иностранцев, обвиняемых в пропаганде идеологии международной террористической организации. Об этом сообщила официальный представитель управления ФСБ России по ДНР Арина Клепанова. Задержанные пропагандировали радикальный ислам. 

«В результате совместных мероприятий управления ФСБ России по ДНР и МВД по ДНР в Донецке выявлены иностранные граждане, пропагандирующие идеологию одной из международных террористических организаций», — уточнила Клепанова. Ее слова передает РИА «Новости». 

Задержанные иностранцы были привлечены к административной ответственности по статье о нарушении правил миграционного законодательства и пребывания в России, после чего их выдворили из страны. Решение было принято Ворошиловским межрайонным судом.

Ранее в Хабаровском крае гражданку одной из стран Центральной Азии задержали за оправдание терроризма в интернете. В управление ФСБ по региону сообщили, что на данный момент женщина находится под стражей, передает RT.  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Донецке задержаны и принудительно выдворены из страны четверо иностранцев, обвиняемых в пропаганде идеологии международной террористической организации. Об этом сообщила официальный представитель управления ФСБ России по ДНР Арина Клепанова. Задержанные пропагандировали радикальный ислам.  «В результате совместных мероприятий управления ФСБ России по ДНР и МВД по ДНР в Донецке выявлены иностранные граждане, пропагандирующие идеологию одной из международных террористических организаций», — уточнила Клепанова. Ее слова передает РИА «Новости».  Задержанные иностранцы были привлечены к административной ответственности по статье о нарушении правил миграционного законодательства и пребывания в России, после чего их выдворили из страны. Решение было принято Ворошиловским межрайонным судом. Ранее в Хабаровском крае гражданку одной из стран Центральной Азии задержали за оправдание терроризма в интернете. В управление ФСБ по региону сообщили, что на данный момент женщина находится под стражей, передает RT.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...