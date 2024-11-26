ФСБ задержала в ДНР сторонников международной террористической организации

В Донецке задержаны и принудительно выдворены из страны четверо иностранцев, обвиняемых в пропаганде идеологии международной террористической организации. Об этом сообщила официальный представитель управления ФСБ России по ДНР Арина Клепанова. Задержанные пропагандировали радикальный ислам.
«В результате совместных мероприятий управления ФСБ России по ДНР и МВД по ДНР в Донецке выявлены иностранные граждане, пропагандирующие идеологию одной из международных террористических организаций», — уточнила Клепанова. Ее слова передает РИА «Новости».
Задержанные иностранцы были привлечены к административной ответственности по статье о нарушении правил миграционного законодательства и пребывания в России, после чего их выдворили из страны. Решение было принято Ворошиловским межрайонным судом.
Ранее в Хабаровском крае гражданку одной из стран Центральной Азии задержали за оправдание терроризма в интернете. В управление ФСБ по региону сообщили, что на данный момент женщина находится под стражей, передает RT.
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