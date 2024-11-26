Аналитик спрогнозировал, что в 2025 году курс доллара вырастет в 1,5 раза

Уже весной следующего года курс доллара может вырасти до 140 рублей. Об этом заявил финансовый аналитик и трейдер Артем Звездин.
«В случае падения стоимости нефти до 50 долларов за баррель курс доллара к рублю может подняться до 120 рублей в среднем и до 140 рублей в пике», — поделился Звездин с NEWS.ru. Он подчеркнул, что для такого роста необходимо влияние сразу нескольких факторов.
Первый — сокращение международных разногласий на Украине и Ближнем Востоке. Это позволит снизить напряжение в сырьевом рынке. Вторым фактором Звездин назвал приход к власти в США Дональда Трампа, который обещал снизить цены на нефть до 40 долларов за баррель.
Ранее Центральный банк России выделил основные факторы, влияющие на ослабление рубля. По словам директора департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизаветы Даниловой, ключевую роль играет изменение во внешней торговле, а именно снижение экспорта и увеличение импорта.
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Уже весной следующего года курс доллара может вырасти до 140 рублей. Об этом заявил финансовый аналитик и трейдер Артем Звездин. «В случае падения стоимости нефти до 50 долларов за баррель курс доллара к рублю может подняться до 120 рублей в среднем и до 140 рублей в пике», — поделился Звездин с NEWS.ru. Он подчеркнул, что для такого роста необходимо влияние сразу нескольких факторов. Первый — сокращение международных разногласий на Украине и Ближнем Востоке. Это позволит снизить напряжение в сырьевом рынке. Вторым фактором Звездин назвал приход к власти в США Дональда Трампа, который обещал снизить цены на нефть до 40 долларов за баррель. Ранее Центральный банк России выделил основные факторы, влияющие на ослабление рубля. По словам директора департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизаветы Даниловой, ключевую роль играет изменение во внешней торговле, а именно снижение экспорта и увеличение импорта.