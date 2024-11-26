Ситуация на Украине перешла в критическую фазу, что требует от стран-членов НАТО укреплять собственную оборону и проводить работу над активизацией промышленных программ на предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщил глава британского Минобороны Джон Хили.
«Конфликт на Украине вошел в критическую фазу, и пришло время, чтобы Европа начала делать больше для обеспечения своей безопасности и коллективной обороны. Мы совместно укрепляем восточные рубежи НАТО, укрепляем сотрудничество в сфере разработки средств ПВО и дальнобойных ракет», — заявил Хили. Его слова передает ТАСС.
Также Хили отметил, что ситуация требует реализации в НАТО программ на предприятиях ВПК. При этом министры обороны в Европе обсуждали увеличение военных расходов и ответственности за обеспечение в европейских странах безопасности.
Ранее бывший украинский президент Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что для завершения конфликта в стране нужна всего одна подпись — в приглашении Украины в Североатлантический альянс. Также Порошенко обратился к западным странам для выделения не меньше 0,25% их ВВП на поддержание государства.
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