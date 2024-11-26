Глава МО Британии Хили заявил, что конфликт на Украине вошел в критическую фазу

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Обострение конфликта на Украине потребовало от НАТО укрепит свою оборону, заявил Джон Хили
Обострение конфликта на Украине потребовало от НАТО укрепит свою оборону, заявил Джон Хили Фото:
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Ситуация на Украине перешла в критическую фазу, что требует от стран-членов НАТО укреплять собственную оборону и проводить работу над активизацией промышленных программ на предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщил глава британского Минобороны Джон Хили. 

«Конфликт на Украине вошел в критическую фазу, и пришло время, чтобы Европа начала делать больше для обеспечения своей безопасности и коллективной обороны. Мы совместно укрепляем восточные рубежи НАТО, укрепляем сотрудничество в сфере разработки средств ПВО и дальнобойных ракет», — заявил Хили. Его слова передает ТАСС. 

Также Хили отметил, что ситуация требует реализации в НАТО программ на предприятиях ВПК. При этом министры обороны в Европе обсуждали увеличение военных расходов и ответственности за обеспечение в европейских странах безопасности. 

Ранее бывший украинский президент Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что для завершения конфликта в стране нужна всего одна подпись — в приглашении Украины в Североатлантический альянс. Также Порошенко обратился к западным странам для выделения не меньше 0,25% их ВВП на поддержание государства. 

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Ситуация на Украине перешла в критическую фазу, что требует от стран-членов НАТО укреплять собственную оборону и проводить работу над активизацией промышленных программ на предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщил глава британского Минобороны Джон Хили.  «Конфликт на Украине вошел в критическую фазу, и пришло время, чтобы Европа начала делать больше для обеспечения своей безопасности и коллективной обороны. Мы совместно укрепляем восточные рубежи НАТО, укрепляем сотрудничество в сфере разработки средств ПВО и дальнобойных ракет», — заявил Хили. Его слова передает ТАСС.  Также Хили отметил, что ситуация требует реализации в НАТО программ на предприятиях ВПК. При этом министры обороны в Европе обсуждали увеличение военных расходов и ответственности за обеспечение в европейских странах безопасности.  Ранее бывший украинский президент Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что для завершения конфликта в стране нужна всего одна подпись — в приглашении Украины в Североатлантический альянс. Также Порошенко обратился к западным странам для выделения не меньше 0,25% их ВВП на поддержание государства. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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