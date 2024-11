В США признали, что крушение самолета в Литве было несчастным случаем

Крушение самолета в Литве является несчастным случаем Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В США признали, что крушение грузового самолета DHL в Литве было несчастным случаем, а не диверсией. Об этом пишет газета The New York Times. «Официальные представители США сообщили, что рассматривают крушение как несчастный случай, а не как результат российской диверсии», — говорится в материале газеты. Грузовой самолет DHL, летевший из Лейпцига, упал 25 ноября рядом с аэропортом Вильнюса. На борту находились четверо — два пилота и два члена экипажа, один человек погиб. Предварительно причиной крушения названа техническая неисправность. На месте происшествия начался сильный пожар. Британская The Times опубликовала статью, что Россия могла якобы ответить на удары западного оружия «взрывающимися посылками DHL», которые уничтожили самолет, передает «Царьград».

