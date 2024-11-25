В США сравнили Байдена с персонажем из «Игры престолов» за разрешение бить по РФ

Решение президента США Джо Байдена разрешить ВСУ наносить удары вглубь РФ ракетами ATACMS напомнило журналистам последний акт из «Игры престолов». В материале The National Interest лидера сравнили с вымышленным персонажем Оленной Тирелл, главой одного из знатных домов, которая перед гибелью осталась без потомства и будущего.
«Этот персонаж видел, как ее дом, ее потомство и все ее будущее были уничтожены, и в последнем ударе из могилы она открывает своим главным соперникам, что это она на самом деле убила их сына. Забавно, если подумать, что Байден, первый в своем имени, убийца кукурузных хлопьев, поедатель мороженого и 46-й президент Соединенных Штатов, испытывает схожие чувства, оглядываясь на свое наследие», — говорится в материале американского журнала.
Отмечается, что американский лидер наверняка задумывается, какое наследие он оставил после себя. «На последнем издыхании своего президентства, наследие, которое он, похоже, хочет оставить после себя, — это открытая конфронтация с Россией», — заключают журналисты.
Ранее Байден одобрил удары ВСУ вглубь России оружием американского производства. Об этом изначально сообщили мировые СМИ, но недавно это было подтверждено самими Штатами. Журналист Чей Боуз осудил планы Байдена поставить Украине ракеты JASSM. Он заявил, что это намерение отражает «идиотизм» президента США, который захотел отомстить России.
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