Украина ударила восемью баллистическими ракетами по РФ: главное об СВО 25 ноября

Минобороны: российская ПВО сбила восемь баллистических ракет

25 ноября 2024 в 23:10 Размер текста - 17 +

ВС РФ отразили атаку по России беспилотников, ракет, а также авиационных бомб, уточнили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные атаковали Россию при помощи восьми баллистических ракет, подчеркнули в Минобороны РФ. Повреждений удалось избежать благодаря работе российских средств противовоздушной обороны (ПВО). Также сообщалось об атаке Курской области четырьмя управляемыми авиабомбами. Эти и другие главные новости спецоперации на Украине — в материале URA.RU. Украинские атаки по России В Минобороны РФ отметили, что ВСУ осуществили атаку по территории России, используя восемь баллистических ракет. По информации ведомства, все ракеты были успешно перехвачены российскими системами ПВО. Также за последние сутки силами ПВО были уничтожены шесть управляемых американских авиабомб JDAM и 45 беспилотников, добавили в военном министерстве. Информацию об использовании ВСУ авиационных бомб в Курской области также подтверждал губернатор региона Алексей Смирнов. Помимо этого он сообщал о попытке Киева запустить ракету по региону. Издание Advance также писало, что США дали возможность Киеву наносить удары по РФ при помощи дальнобойных ракет ATACMS. Авторы материала воспринимают поведение Вашингтона как прямое нападение по России. Киев потерял 40% контроля над Курской областью Украина потеряла контроль над значительной частью территорий в Курской области. Общие потери составляют 40%, заявляют украинские источники. Их слова передает Reuters, отмечая, что ВСУ контролируют примерно 800 квадратных километров. Российские военные также продолжают военные действия ни на других направлениях. Ночью расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Юг» ударили по позициям противника на донецком направлении, передает Пятый канал. Украинский лидер Владимир Зеленский также отметил, что для ВСУ складывается тяжелая обстановка на фронте. В частности, от привел в пример ситуацию под Курахово. Очередные разговоры о мире на Украине Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выразил мнение о возможности завершения конфликта на Украине. По его словам, ключевым шагом к окончанию должно стать вступление страны в НАТО. Это заявление было сделано в ходе сессии Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса в Канаде. В Кремле также прокомментировали позицию США по окончанию украинского конфликта. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что если у сторонников Дональда Трампа, который станет президентом страны после инаугурации на словах проявляется такое желание, то у действующей администрации президента Джо Байдена — нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные атаковали Россию при помощи восьми баллистических ракет, подчеркнули в Минобороны РФ. Повреждений удалось избежать благодаря работе российских средств противовоздушной обороны (ПВО). Также сообщалось об атаке Курской области четырьмя управляемыми авиабомбами. Эти и другие главные новости спецоперации на Украине — в материале URA.RU. В Минобороны РФ отметили, что ВСУ осуществили атаку по территории России, используя восемь баллистических ракет. По информации ведомства, все ракеты были успешно перехвачены российскими системами ПВО. Также за последние сутки силами ПВО были уничтожены шесть управляемых американских авиабомб JDAM и 45 беспилотников, добавили в военном министерстве. Информацию об использовании ВСУ авиационных бомб в Курской области также подтверждал губернатор региона Алексей Смирнов. Помимо этого он сообщал о попытке Киева запустить ракету по региону. Издание Advance также писало, что США дали возможность Киеву наносить удары по РФ при помощи дальнобойных ракет ATACMS. Авторы материала воспринимают поведение Вашингтона как прямое нападение по России. Украина потеряла контроль над значительной частью территорий в Курской области. Общие потери составляют 40%, заявляют украинские источники. Их слова передает Reuters, отмечая, что ВСУ контролируют примерно 800 квадратных километров. Российские военные также продолжают военные действия ни на других направлениях. Ночью расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Юг» ударили по позициям противника на донецком направлении, передает Пятый канал. Украинский лидер Владимир Зеленский также отметил, что для ВСУ складывается тяжелая обстановка на фронте. В частности, от привел в пример ситуацию под Курахово. Бывший президент Украины Петр Порошенко ( внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выразил мнение о возможности завершения конфликта на Украине. По его словам, ключевым шагом к окончанию дол жно стать вступление страны в НАТО. Это заявление было сделано в ходе сессии Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса в Канаде. В Кремле также прокомментировали позицию США по окончанию украинского конфликта. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что если у сторонников Дональда Трампа, который станет президентом страны после инаугурации на словах проявляется такое желание, то у действующей администрации президента Джо Байдена — нет.