BBC: немецкую промышленность парализовали санкции против России

Антироссийские санкции оказались вредны для промышленности Германии, которая непропорционально сильно пострадала от рестрикций. Об этом сообщил телеканал BBC.
«А немецкая промышленность непропорционально сильно пострадала от санкций в отношении российских энергоносителей. Предприятия говорят, что они парализованы из-за затрат», — передает BBC. Телеканал отметил, что страна теперь вынуждена искать других поставщиков СПГ и закупать его по завышенным ценам.
Ранее Минфин США объявил о введении санкций против Газпромбанка и ряда других финансовых структур. Рестрикции были введены также против БКС-банка, Центрокредита. Под ограничения попали и первые зампреды Центробанка России Дмитрий Тулин и Владимир Чистюхин, также главы департаментов ЦБ.
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