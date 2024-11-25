25 ноября 2024

BBC: немецкую промышленность парализовали санкции против России

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Промышленность ФРГ оказалась под угрозой, сообщил BBC
Промышленность ФРГ оказалась под угрозой, сообщил BBC Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Антироссийские санкции оказались вредны для промышленности Германии, которая непропорционально сильно пострадала от рестрикций. Об этом сообщил телеканал BBC.

«А немецкая промышленность непропорционально сильно пострадала от санкций в отношении российских энергоносителей. Предприятия говорят, что они парализованы из-за затрат», — передает BBC. Телеканал отметил, что страна теперь вынуждена искать других поставщиков СПГ и закупать его по завышенным ценам.

Ранее Минфин США объявил о введении санкций против Газпромбанка и ряда других финансовых структур. Рестрикции были введены также против БКС-банка, Центрокредита. Под ограничения попали и первые зампреды Центробанка России Дмитрий Тулин и Владимир Чистюхин, также главы департаментов ЦБ.

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Антироссийские санкции оказались вредны для промышленности Германии, которая непропорционально сильно пострадала от рестрикций. Об этом сообщил телеканал BBC. «А немецкая промышленность непропорционально сильно пострадала от санкций в отношении российских энергоносителей. Предприятия говорят, что они парализованы из-за затрат», — передает BBC. Телеканал отметил, что страна теперь вынуждена искать других поставщиков СПГ и закупать его по завышенным ценам. Ранее Минфин США объявил о введении санкций против Газпромбанка и ряда других финансовых структур. Рестрикции были введены также против БКС-банка, Центрокредита. Под ограничения попали и первые зампреды Центробанка России Дмитрий Тулин и Владимир Чистюхин, также главы департаментов ЦБ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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