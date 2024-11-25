В России разработали снайперскую винтовку, обогнавшую по качеству аналог из ФРГ

В России для спецподразделений была разработана новая полуавтоматическая винтовка «Титан» калибра .308, которая отличается легкостью и высокой точностью. Это отличает ее от немецкого аналога Heckler & Koch — 417. Волонтеры уже начали закупать новое оружие для использования на СВО.
«Винтовка „Титан“ (TITAN) — полуавтоматическая, калибра .308 выполнена из отечественных комплектующих. По словам разработчиков, конструктивно она похожа на немецкое изделие Heckler & Koch — 417, но имеет по сравнению с ним несколько достоинств. Во-первых, „Титан“ легче — его вес 3,6 кг против 4,5 кг. Кроме того, он оснащен шестипозиционным газорегулятором. С ним можно настраивать скорость отката подвижных частей оружия, а это позволяет использовать боеприпас от любого производителя с любым глушителем», — рассказали «Известия».
По словам производителя SWC, военные отмечают надежность конструкции, точность, кучность, которая составляет 0,3 угловые минуты. «Это означает, что на дистанции 100 метров будет попадание в круг диаметром менее сантиметра», — поделился представитель компании. Образцы «Титана» волонтеры уже закупают для российских войск, выполняющих задачи на передовой.
Ранее URA.RU писало о разработке передовой винтовки для нужд СВО и спецназа. Снайперская винтовка STM-308 стала более легкой и эффективной альтернативой традиционной СВД и позволяет поражать цели на расстоянии до одного километра.
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