25 ноября 2024

В России разработали снайперскую винтовку, обогнавшую по качеству аналог из ФРГ

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Винтовка «Титан» совместима с любыми боеприпасами и глушителями (архивное фото)
Винтовка «Титан» совместима с любыми боеприпасами и глушителями (архивное фото) Фото:

В России для спецподразделений была разработана новая полуавтоматическая винтовка «Титан» калибра .308, которая отличается легкостью и высокой точностью. Это отличает ее от немецкого аналога Heckler & Koch — 417. Волонтеры уже начали закупать новое оружие для использования на СВО.

«Винтовка „Титан“ (TITAN) — полуавтоматическая, калибра .308 выполнена из отечественных комплектующих. По словам разработчиков, конструктивно она похожа на немецкое изделие Heckler & Koch — 417, но имеет по сравнению с ним несколько достоинств. Во-первых, „Титан“ легче — его вес 3,6 кг против 4,5 кг. Кроме того, он оснащен шестипозиционным газорегулятором. С ним можно настраивать скорость отката подвижных частей оружия, а это позволяет использовать боеприпас от любого производителя с любым глушителем», — рассказали «Известия».

По словам производителя SWC, военные отмечают надежность конструкции, точность, кучность, которая составляет 0,3 угловые минуты. «Это означает, что на дистанции 100 метров будет попадание в круг диаметром менее сантиметра», — поделился представитель компании. Образцы «Титана» волонтеры уже закупают для российских войск, выполняющих задачи на передовой.

Ранее URA.RU писало о разработке передовой винтовки для нужд СВО и спецназа. Снайперская винтовка STM-308 стала более легкой и эффективной альтернативой традиционной СВД и позволяет поражать цели на расстоянии до одного километра.

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В России для спецподразделений была разработана новая полуавтоматическая винтовка «Титан» калибра .308, которая отличается легкостью и высокой точностью. Это отличает ее от немецкого аналога Heckler & Koch — 417. Волонтеры уже начали закупать новое оружие для использования на СВО. «Винтовка „Титан“ (TITAN) — полуавтоматическая, калибра .308 выполнена из отечественных комплектующих. По словам разработчиков, конструктивно она похожа на немецкое изделие Heckler & Koch — 417, но имеет по сравнению с ним несколько достоинств. Во-первых, „Титан“ легче — его вес 3,6 кг против 4,5 кг. Кроме того, он оснащен шестипозиционным газорегулятором. С ним можно настраивать скорость отката подвижных частей оружия, а это позволяет использовать боеприпас от любого производителя с любым глушителем», — рассказали «Известия». По словам производителя SWC, военные отмечают надежность конструкции, точность, кучность, которая составляет 0,3 угловые минуты. «Это означает, что на дистанции 100 метров будет попадание в круг диаметром менее сантиметра», — поделился представитель компании. Образцы «Титана» волонтеры уже закупают для российских войск, выполняющих задачи на передовой. Ранее URA.RU писало о разработке передовой винтовки для нужд СВО и спецназа. Снайперская винтовка STM-308 стала более легкой и эффективной альтернативой традиционной СВД и позволяет поражать цели на расстоянии до одного километра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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