Меркель заявила, что не жалеет о решении по строительству «Северного потока-2»

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не жалеет о своем решении одобрить строительство газопровода «Северный поток-2». Она утвердила стройку, несмотря на предупреждения США и Украины.
«Нет, я об этом не жалею. Мы, конечно, обратили внимание на предупреждения со стороны Украины и США, и я к ним прислушивалась», — передает слова Меркель BBC. Она добавила, что это решение было принято в условиях, когда никто не говорил о полном прекращении экспорта российского газа, и что с приходом президента США Джо Байдена была достигнута договоренность об использовании газопровода только при соблюдении определенных условий.
Экс-канцлер ФРГ признала, что отказ от российского газа стал большим экономическим ударом для Германии. Меркель выразила мнение, что в будущем потребуется дипломатия для разрешения конфликта на Украине, но не смогла предсказать, когда начнутся переговоры с Москвой. Она подчеркнула важность сохранения суверенитета Украины для западных союзников.
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