Меркель заявила, что не жалеет о решении по строительству «Северного потока-2»

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Ангела Меркель, bundeskanzlerin.de, евросоюз, меркель ангела
Отказ от российского газа стал большим ударом для Германии, заявила Меркель Фото:

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не жалеет о своем решении одобрить строительство газопровода «Северный поток-2». Она утвердила стройку, несмотря на предупреждения США и Украины.

«Нет, я об этом не жалею. Мы, конечно, обратили внимание на предупреждения со стороны Украины и США, и я к ним прислушивалась», — передает слова Меркель BBC. Она добавила, что это решение было принято в условиях, когда никто не говорил о полном прекращении экспорта российского газа, и что с приходом президента США Джо Байдена была достигнута договоренность об использовании газопровода только при соблюдении определенных условий.

Экс-канцлер ФРГ признала, что отказ от российского газа стал большим экономическим ударом для Германии. Меркель выразила мнение, что в будущем потребуется дипломатия для разрешения конфликта на Украине, но не смогла предсказать, когда начнутся переговоры с Москвой. Она подчеркнула важность сохранения суверенитета Украины для западных союзников.

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Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не жалеет о своем решении одобрить строительство газопровода «Северный поток-2». Она утвердила стройку, несмотря на предупреждения США и Украины. «Нет, я об этом не жалею. Мы, конечно, обратили внимание на предупреждения со стороны Украины и США, и я к ним прислушивалась», — передает слова Меркель BBC. Она добавила, что это решение было принято в условиях, когда никто не говорил о полном прекращении экспорта российского газа, и что с приходом президента США Джо Байдена была достигнута договоренность об использовании газопровода только при соблюдении определенных условий. Экс-канцлер ФРГ признала, что отказ от российского газа стал большим экономическим ударом для Германии. Меркель выразила мнение, что в будущем потребуется дипломатия для разрешения конфликта на Украине, но не смогла предсказать, когда начнутся переговоры с Москвой. Она подчеркнула важность сохранения суверенитета Украины для западных союзников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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