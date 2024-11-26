Меркель заявила, что не жалеет о решении по строительству «Северного потока-2»

26 ноября 2024 в 09:05 Размер текста - 17 +

Отказ от российского газа стал большим ударом для Германии, заявила Меркель Фото: bundeskanzlerin.de Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не жалеет о своем решении одобрить строительство газопровода «Северный поток-2». Она утвердила стройку, несмотря на предупреждения США и Украины. «Нет, я об этом не жалею. Мы, конечно, обратили внимание на предупреждения со стороны Украины и США, и я к ним прислушивалась», — передает слова Меркель BBC. Она добавила, что это решение было принято в условиях, когда никто не говорил о полном прекращении экспорта российского газа, и что с приходом президента США Джо Байдена была достигнута договоренность об использовании газопровода только при соблюдении определенных условий. Экс-канцлер ФРГ признала, что отказ от российского газа стал большим экономическим ударом для Германии. Меркель выразила мнение, что в будущем потребуется дипломатия для разрешения конфликта на Украине, но не смогла предсказать, когда начнутся переговоры с Москвой. Она подчеркнула важность сохранения суверенитета Украины для западных союзников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не жалеет о своем решении одобрить строительство газопровода «Северный поток-2». Она утвердила стройку, несмотря на предупреждения США и Украины. «Нет, я об этом не жалею. Мы, конечно, обратили внимание на предупреждения со стороны Украины и США, и я к ним прислушивалась», — передает слова Меркель BBC. Она добавила, что это решение было принято в условиях, когда никто не говорил о полном прекращении экспорта российского газа, и что с приходом президента США Джо Байдена была достигнута договоренность об использовании газопровода только при соблюдении определенных условий. Экс-канцлер ФРГ признала, что отказ от российского газа стал большим экономическим ударом для Германии. Меркель выразила мнение, что в будущем потребуется дипломатия для разрешения конфликта на Украине, но не смогла предсказать, когда начнутся переговоры с Москвой. Она подчеркнула важность сохранения суверенитета Украины для западных союзников.