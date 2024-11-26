ВСУ попались в ловушку ВС РФ под Сватово

Вооруженные силы России создали огневой мешок и смогли «поймать» в него части ВСУ в районе города Сватово в ЛНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Оперативно-тактические успехи сделали практически невозможным подвоз материально-технических средств, боеприпасов и восполнение потерь вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Надия. По сути, нашим командованием создан огневой мешок для всей украинской группировки в этом районе, что уже привело к росту боевых потерь у противника», — поделился эксперт с ТАСС. Марочко также упомянул, что необдуманное руководство со стороны Украины стало причиной деморализации бойцов и увеличения случаев дезертирства на данном участке фронта.
В конце сентября ВС РФ начали активное наступление по всей территории ЛНР. Уже 29 сентября российским бойцам удалось освободить село Макеевка. На данный момент в Луганской Народной Республике остается всего несколько населенных пунктов под контролем ВСУ.
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