ВСУ попались в ловушку ВС РФ под Сватово

Марочко: в ЛНР в новый огневой мешок попали бойцы ВСУ

26 ноября 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

Ловушка, подготовленная для ВСУ, сработала. Боевики попали в огневой мешок Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России создали огневой мешок и смогли «поймать» в него части ВСУ в районе города Сватово в ЛНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «Оперативно-тактические успехи сделали практически невозможным подвоз материально-технических средств, боеприпасов и восполнение потерь вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Надия. По сути, нашим командованием создан огневой мешок для всей украинской группировки в этом районе, что уже привело к росту боевых потерь у противника», — поделился эксперт с ТАСС. Марочко также упомянул, что необдуманное руководство со стороны Украины стало причиной деморализации бойцов и увеличения случаев дезертирства на данном участке фронта. В конце сентября ВС РФ начали активное наступление по всей территории ЛНР. Уже 29 сентября российским бойцам удалось освободить село Макеевка. На данный момент в Луганской Народной Республике остается всего несколько населенных пунктов под контролем ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы России создали огневой мешок и смогли «поймать» в него части ВСУ в районе города Сватово в ЛНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «Оперативно-тактические успехи сделали практически невозможным подвоз материально-технических средств, боеприпасов и восполнение потерь вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Надия. По сути, нашим командованием создан огневой мешок для всей украинской группировки в этом районе, что уже привело к росту боевых потерь у противника», — поделился эксперт с ТАСС. Марочко также упомянул, что необдуманное руководство со стороны Украины стало причиной деморализации бойцов и увеличения случаев дезертирства на данном участке фронта. В конце сентября ВС РФ начали активное наступление по всей территории ЛНР. Уже 29 сентября российским бойцам удалось освободить село Макеевка. На данный момент в Луганской Народной Республике остается всего несколько населенных пунктов под контролем ВСУ.