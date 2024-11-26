Красный крест поможет России вернуть курян с Украины только при одном условии

Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил о готовности помочь жителям Курской области вернуться с украинской территории, если Москва и Киев придут к соглашению о новой репатриации. Об этом сообщили в российском офисе организации.
«МККК готов оказать поддержку властям в качестве нейтрального посредника, если между сторонами будет достигнуто соглашение о новой репатриации», — сообщили в организации. Информацию передает РИА Новости.
Ранее Россия вернула 46 жителей Курской области с территории Украины. Об этом 22 ноября в своем telegram-канале рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
6 августа границу с Россией пересекли ВСУ в Курской области. Их целью был захват территории, но продвижение войск было остановлено. Минобороны РФ докладывало, что с начала вторжения на курском направлении ВСУ потеряли 35 тысяч военнослужащих.
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Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил о готовности помочь жителям Курской области вернуться с украинской территории, если Москва и Киев придут к соглашению о новой репатриации. Об этом сообщили в российском офисе организации. «МККК готов оказать поддержку властям в качестве нейтрального посредника, если между сторонами будет достигнуто соглашение о новой репатриации», — сообщили в организации. Информацию передает РИА Новости. Ранее Россия вернула 46 жителей Курской области с территории Украины. Об этом 22 ноября в своем telegram-канале рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. 6 августа границу с Россией пересекли ВСУ в Курской области. Их целью был захват территории, но продвижение войск было остановлено. Минобороны РФ докладывало, что с начала вторжения на курском направлении ВСУ потеряли 35 тысяч военнослужащих.