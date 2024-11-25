Несуществующий «Орешник» и карканье Зеленского: неделя ироничных ответов Марии Захаровой

За последнюю неделю официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно в ироничном стиле отвечала на выпады противников России. Западным и украинских лидерам указывали на несоответствие в заявлениях об использовании ракет «Орешника», а членам НАТО рекомендовали внимательно ознакомиться с обновленной ядерной доктриной РФ. В материале URA.RU собраны самые яркие высказывания российского дипломата.
Реакция Захаровой на желание НАТО бить по РФ
Западные страны, по всей видимости, не дочитали обновленную ядерную доктрину России. Так Захарова прокомментировала заявление председателя военного комитета НАТО Роба Бауэра об ударах альянса по российским регионам. В альянсе сейчас обсуждают превентивные удары высокой точности в случае возможного вооруженного конфликта.
Заявление об «Орешнике», которого не существует
Высказывания советника украинского президента Михаила Подоляка и самого лидера Украины Владимира Зеленского противоречат друг другу. Один заявляет — системы «Орешник» не существует, другой — уверен в обратном. На это обратила внимание Захарова, которая также напомнила о предыдущих нестыковках в заявлениях киевских властей по Крымскому мосту.
Зеленский и Резников накаркали удары ракетами «Орешник»
Зеленский и бывший министр обороны Украины Алексей Резников «накаркали» удары новыми баллистическими ракетами «Орешник». Такое заявление Захарова сделала после слов президента России Владимира Путина о еще нескольких системах, схожих с продемонстрированным оружием. Тесты ВС РФ проводит в данный момент.
Курьез с ударами «Орешника» во время брифинга
Прямо во время брифинга официальному представителю МИД РФ поступил звонок. Голос в трубке попросил не комментировать ситуацию с баллистическими ракетами, которыми Россия якобы могла ударить по Украине. Эта ситуация вызвала у публики интерес и широко освещалась в медиа.
Позже дипломат пояснила, что перед брифингом ей поступали вопросы в связи с противоречивыми материалами в интернете об ударах по Украине. Захарова уточнила у экспертов, их ли (МИДа) эта тема. Ответ пришел в ходе брифинга: «МИД не комментирует». Так что «интриги никакой нет», рассказала официальный представитель ведомства.
Захарова обвинила Британию в русофобии
Захарова назвала Британию главным участником антироссийской гибридной войны. Она описала страну как «скукоженную империю».
По мнению дипломата, у многих экспертов стало формироваться мнение, что Британия не играет значительной роли в скрытых антироссийских операциях. Такие суждения, по мнению Захаровой, вызывают вопросы.
Ответ на призыв о вторжении США в Нидерланды
Захарова с иронией отреагировала на слова сенатора Тома Коттона, который упомянул о потенциальном вторжении США в Нидерланды в связи с ордерами международного суда на арест израильских чиновников. Дипломат предрекла высылку американских дипломатов из Гааги, а затем — из других стран Евросоюза. Захарова добавила, что американский лидер должен поддержать Нидерланды как союзника по НАТО.
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